Kadına yönelik şiddete karşı broşürle bilinçlendirdiler

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Şehzadeler İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda stant açarak, kadın ve çocuklara yönelik şiddet konulu broşür dağıttı.

25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği işbirliğiyle, halkı kadınve çocuğa yönelik şiddete karşı bilgilendirmek için stant açtı. Stantta İl Müdürü Murat Konan, ŞÖNİM Müdürü Selcan Etyemez ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Gizem Yorgancıoğlu, kadın ve erkeklere şiddete karşı neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirici broşür dağıttı. Bu yılki sloganlarının \'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir\' olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Konan, 2017 yılının ilk 10 ayı içerisinde il genelinde barınma için 85, rehberlik, danışma ve yönlendirme için 46, tedbir kararı çıkartılması için de 46 kadının ŞÖNİM\'e başvurduğunu ifade etti. İl Müdürü Konan kadınları devlet koruması altına alarak, gerekli psikososyal desteği sağladıklarını ifade etti. Konan sığınma evleri sayesinde kadınların ev ortamından uzat tutulmadığını da vurguladı.

\"İSTİHDAM İLE SOSYAL HAYATA KAZANDIRIYORUZ\"

İl Müdürü Konan, şiddet gören kadınları tekrar topluma kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, \"Şiddet gören kadınlarımızın korkularını yenerek tekrar topluma kazandırılması gerekir. Bunu İŞKUR vasıtasıyla, yada meslek edindirme kurslarıyla yapıyoruz. 10 aylık zaman içerisinde toplam 40 şiddet mağduru kadınımızı çeşitli işlere yerleştirerek istihdamlarını sağladık. Böylece 40 kadınımız topluma tekrar kazandırılmış oldu\" diye konuştu. Konan, Manisa\'da kadına ve çocuğa yönelik şiddeti sıfıra indirmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Konan, açıklamasının ardından halka bilgilendirme broşürü dağıttı.

FOTOĞRAFLI