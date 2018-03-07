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Kadına yönelik şiddete 'dayak' makyajıyla dikkat çekecekler

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yaptırdıkları makyajla dövülmüş gibi görünen, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaklarda dolaşıp, hemcinslerine yönelik şiddete dikkat çe

07 Mart 2018 14:14

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yaptırdıkları makyajla dövülmüş gibi görünen, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaklarda dolaşıp, hemcinslerine yönelik şiddete dikkat çekecek.
Çoğu üniversite öğrencisi bir grup kadın, Dünya Kadınlar Günü\'nde, makyöz Müjgan Eryapan\'ın gerçeğiyle ayırt edilemeyen, dövülmüş gibi görünecekleri makyajıyla Gaziantep sokaklarına çıkacak. Yüzlerinin bir bölümüne makyajla morluklar yaptıracak kadınlar, sokaktakilerin dikkatini çekerek, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacak.
Makyöz Eryazgan, makyajla kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Şiddet gören kadınların ve buna şahit olanların sessiz kalmamaları gerektiğini vurgulayan Eryazgan, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığımız makyajla kadına şiddeti ön plana çıkarmak istedik. Biz, artık buna \'dur\' demek istiyoruz. İster eğitimli olsun ister eğitimsiz ister ev hanımı olsun ister çalışıyor olsun eğer biraz güçsüz ve kadınsanız şiddete maruz kalıyorsunuz. Şiddet, kadınlar için aslında zayıflıktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde de arkadaşlar böyle dışarı çıkarak farkındalık oluşturmak adına yürüyecekler\" dedi. 
Eryazgan\'a makyaj yaptıran Bişenk Türk ise \"Kadınlar Günü\'ne özel, farkındalık yaratmak için böyle makyaj yaptık. Bizim yüzümüzdeki makyaj; ama dışarıda böyle milyonlarca şiddet gören kadın var ve biz buna \'dur\' demek istiyoruz\" diye konuştu. 
Üniversite öğrencisi Elif Örüm de \'Kadına şiddete hayır\' demek için böyle bir oluşum içine girdiklerini belirterek, şunları söyledi:
\"Kadınlar Günü\'nde şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bunu yaptık. Bu makyajlarla sokağa çıkarak, dolaşacağız. İnsanlar, dönüp, bakıyor. Belki bazıları, biz şiddet görürken, yardım etmezler; ama bu şekilde gezince bize bakarak, şaşırıyorlar. Bu şekilde bazı insanların kafasına dank eder, diye düşünüyoruz.\"

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