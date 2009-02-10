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Yaşam

Kadına yönelik şiddet araştırıldı

KSGM tarafından kadına yönelik aile içi şiddet konusunda 51 ilde yürütülen araştırma tamamlandı.

10 Şubat 2009 02:00

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce (KSGM) yürütülen kadına yönelik aile içi şiddet konusunda mevcut veri yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla 51 ilde yürüttüğü araştırma tamamlandı.

KSGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kadına yönelik şiddete ilişkin ulusal düzeyde veri eksikliği olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda büyük engel oluşturduğu ifade edildi.

Kadına yönelik aile içi şiddet konusunda mevcut veri yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı ve türleri, nedenleri, sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesini hedefleyen araştırma, ICON Institut Public Sector Gmbh BNB Limited Şirketi ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Araştırmayla aile içi şiddet konusuyla ilgili yaşanan duygular, deneyimler ve davranışlara ilişkin derinlemesine ve daha ayrıntılı bilgi veren niteliksel araştırma ile aile içi şiddet biçimleri ve şiddetin nasıl algılandığı üzerine bir analiz yapılmıştır. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veren çeşitli kurumların yeterliliği ve kurumlarda çalışanların görüşleri de değerlendirilmiştir."

Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması, araştırmanın yürütüldüğü illerde kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılacağı toplantıda yarın açıklanacak.

(AA)

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