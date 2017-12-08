Kadına yönelik saldırıyla gündeme gelen Taksim'deki barın sahibi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda, Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşını dövdüğü öne sürülen bar sahibi Hikmet Dikmen, silahla kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

Cansu Didem Okay, Taksim Bekar Sokak'taki U2 Irish Pub'ında önceki gece mekan sahibi tarafından demir sopayla dövüldüğünü öne sürerek polise şikâyette bulunmuştu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, barın sahibi silahla kasten yaralama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Durdurmaya çalışırken beni de dövmeye başladı"

Bar sahibi tarafından şiddete uğrayan Didem Okay olay anını şöyle anlatımıştı:

"Erkek arkadaşımla gece 01.00'de mekana gittik. 2 İrlandalı, 1 de mekân sahibi vardı. Eğlenip şarkı söylüyorduk. Yarım saat sonra İrlandalılar gitti. Giderken 'Yarın da gelin beraber olalım' dediler. Mekan sahibi bir anda kendi kendine bizi mekanda istemediğini söyledi. Biramız bitince çıkacağımızı söyledik. Adam dışarı çıktı, demir sopa aldı geldi, kapıyı kapattı. 6-7 metrekarelik bir yer. Sadece mekan sahibi çalışıyor. Önce erkek arkadaşıma vurmaya başladı. Durdurmaya çalışırken beni de dövmeye başladı. Hiçbir nedeni yok. Üzerimizde tepindi adeta adam. Bizi sevmediğini söyledi. Ben dışarı kaçabildim. Çığlık atıp etraftan yardım istedim. Bizi öldüreceğini düşündüm."





Bar sahibi Dikmen: Darbe nasıl oldu hiçbir fikrim yok

Barın sahibi Hikmet Dikmen, Didem Okay'ın iddiaları üzerine Twitter'dan açıklama yapmıştı. Olayın çarpıtıldığını iddia eden bar sahibi, şunları demişti:

"Çifte, mekanı kapatma saatimizin geldiğini söyledim. Israrla kalıp içmek istediklerini söylediler. Kadın, bardağa bira doldurmaya çalıştı, biraları döktü. Yapmaması gerektiğini söyleyip, geriye doğru ittim. Bardağı bana fırlattı. Erkek arkadaşı ile aramızda şiddetli kavga yaşandı. İkimiz de yere düştük. Bayan da aramıza giriyor, ara sıra da beni itiyordu. Kapıya çıkıp bağırmaya başladı. Erkek arkadaşını da zorla dışarıya çıkardım. Polisler geldi. Benden şikayetçi olduklarını söylemişler. Geri gelmediler. Tutanak da tutulmamış oldu. Bayan arkadaşın yüzündeki darbe nasıl oldu hiçbir fikrim yok."

Beyoğlu Araştırma Büro ekipleri, olayın ardından bar sahibi Hikmet Dikmen’i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Dikmen, silahla kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi