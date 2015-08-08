Kadına yönelik çalışmalarıyla bilinen Türkiye'nin ilk ve tek kadın karakol komutanı tayin oldu

Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ndeki Çavdar Karakolu’nda görev yapan Türkiye’nin ilk ve tek kadın karakol komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar’ın Bingöl’e tayini çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kadına şiddeti önleme konusunda çalışmalar yapan Şenay komutanın Bingöl’de daha çok başarıya imza atacağına inandığını söyledi.

Erzurum’un Tekman İlçesi Kaymakamı olarak şu an görev yapan Lütfullah Ün, iki yıl önce Ordu’nun Mesudiye İlçe Kaymakamı iken ’Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi’ projesi hazırlayarak koordinatörlüğüne geçen ay Bingöl’e tayini çıkan Türkiye’nin ilk ve tek kadın karakol komutanı olan Mesudiye Çavdar Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar’ı atadı.

57 mahallesi olan ilçedeki 4 jandarma karakolundan biri olan, kendisi gibi astsubayla evli 1 çocuk annesi Şenay Haydar, Lütfullah Ün’ün hakim olan eşi Filare Şahin Ün ile birlikte kapı kapı dolaşarak kadına şiddeti bitirmek için büyük çaba harcadı. Çalışmaları ilçe halkından da büyük destek gören Astsubay Haydar, proje öncesinde 1 yılda 12 kadına yönelik şiddet olayının meydana geldiği ilçede son bir buçuk yılda şiddeti sıfırladı. İlçeye huzur getiren Astsubay Şenay Haydar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından da desteklenerek projesi örnek alınıp ülke geneline yayıldı. İki yıl görev yaptığı Mesudiye İlçesi’ndeki başarılı çalışmalarından dolayı Mesudiye Belediye Meclisi kararıyla Astsubay Haydar’a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verildi.



Kadına yönelik şiddette şikayet olmadı

Şenay Haydar komutanın Mesudiye’de görev yaptığı süre boyunca bir ilki gerçekleştirdiğini, kadına şiddeti sıfırladığını belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Bunu yaparken de kendisinin onlardan biri olması, hemcinsleriyle yakın iletişim kurması, ailelerin içine girebilmesi işini çok kolaylaştırdı. İnsanları ceza tehdidiyle değil de eğitimle, sorunlarla bire bir ilgilenmekle daha başarılı neticeler alınabileceğini ispatlamış oldu. Kendisinin hem jandarma aynı zamanda kadın oluşu kadınlarla rahat dertleşmesine yol açtı. Böylece hanımlarına şiddet uygulayan ve uygulamak isteyen erkekler karakol komutanı kadın diye pozitif ayrım yapar düşüncesiyle, belki de biraz da çekindikleri için komutanımız burada görev yaptığı sürece o bölgede kadına yönelik şiddette hiçbir şikayet karakola veya adliyeye intikal etmedi" dedi.



'Şenay komutan gitti bu proje bitti denemez'

Şenay komutanın şark görevi nedeniyle Mesudiye’den Bingöl’e tayini çıktığını, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için burada da aynı projeyi devam ettireceğini belirten kaydeden Balkanlıoğlu, "Çocuklara tacize kadar varan birçok sorunlar yaşanabiliyor. Bölgemizde bu miktar fazla olmamakla beraber maalesef bulunuyor. Bunların dahi önlenmesine, önüne geçilmesine, kalmamasına dönük çok başarılı çalışmalar yaptı. Ancak Şenay komutan da süresi dolunca buradan Bingöl’e tayin oldu. Benzeri ve daha başarılı projeleri, çalışmaları orada da yürütür ki ben de Bingöl Valiliği yapmıştım. Oranın buradan daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şenay komutan gitti bu proje bitti denemez. Kadına şiddet asla tasvip edilemez. Döverek, ağzını burnunu kırarak hatta öldürerek hiçbir sorun çözülemeyeceği gibi hem dışarıda hem içeride itibarımızı sarsan son derece olumsuz davranışlardır. Bunların önüne geçmek için Valilik olarak güvenlik güçlerimizi, Aile Sosyal Politikalar uzmanlarımızı, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızı ve Milli Eğitim camiamızı uyarmış bulunuyoruz. Bu konuda projelerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu Mesudiye’de olduğu gibi il genelinde kadına şiddeti sıfıra indirmek için eğitim yoluyla da çeşitli önlemler almaya gayret ettiklerini, Astsubay Şenay Haydar’ın projesini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi. Şenay komutanıın Bingöl’e tayinin çıkmasının ardından geçen hafta ilçeden ayrıldığı belirtildi.