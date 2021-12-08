Kadına Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı'nı izleyen Akşener: Türkiye’deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarının “Kadına Şiddetle Mücadele” dostluk maçını izledi. Akşener, “Bu akşamki dostluk maçının Türkiye’deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son” dedi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

“Bu akşam çok güzel bir olaya şahitlik ettik. Dünyanın en önemli spor karşılaşmalarından biri Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti üzerine yapılan derbidir biliyorsunuz ama bugün kadına şiddete dikkat çekmek ve kadına şiddete hayır demek, kadınlara yönelik davranışların düzeltilmesini sağlamak ve buraya dikkat çekmek amaçlı bu iki ezeli rakip kadın futbol takımlarıyla maç yaptılar. Çok özel bir olaya şahitlik ettik, berabere gibi olsaydın daha mutlu olacaktık ama onu da söylemiş olayım. Bu akşam dostluk maçının Türkiye’deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son.”