Kadına şiddetle ilgili 4 ayrı önergeye 4 aynı yanıt: Şiddet verileri Aile Bakanlığı'nda değil, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda toplanıyor

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın kadına yönelik şiddetle ilgili verdiği farklı soru önergelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı metinlerle yanıt verdi.

Tülay Hatimoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verilen yazılı soru önergelerine verilen yanıtların 'kopyala-yapıştır' cevaplar olduğunu söyledi. Hatimoğlulları "4 farklı soru önergemize aynı 'kopyala yapıştır' cevaplarla aynı metin 'cevap'olarak iletilmiştir" dedi.

Soru önergelerinde yer alan "Adana'daki kadın sığınağı neden kapatıldı? Pandemi döneminde kadına yönelik erkek şiddeti verileri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden uygulanmıyor? 6284 Sayılı Kanuna nasıl tedbir kararı getirilebilir? gibi sorulara ise yanıt verilmediği belirtildi.

''Şiddet verileri Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda toplanıyor''

4'ü de aynı olan yanıt metninde, şiddet vakaları, dava süreçleri ve sonuçları, illere göre dağılımı konusundaki güncel verilerin Adalet Bakanlığı UYAP sistemi, İçişleri Bakanlığı POL-NET ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın veri sistemi üzerinde toplandığı belirtildi.

Metinde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM); şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden ve çok yönlü mücadele edebilmek için Aralık 2019 tarihi itibarıyla 81 ilde hizmet sunmakta olduğu ifade edildi.

ŞÖNİM'ler hakkında şunlar söylendi:

''6284 sayılı Kanun kapsamında ŞÖNİM'lere ulaşan koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin gerekli inceleme sonrası şiddet mağduruna ulaşılarak karar hakkında bilgilendirme yapılmakta olup ŞÖNİM'de veya hanede mesleki çalışma gerçekleştirilmektedir.''

Cevap metninde konukevleri hakkında ise şu bilgiler yer aldı:

''Yapılan değerlendirmeler sonucunda şartları doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunanlar ve hayati tehlikesi olduğu tespit edilenler doğrudan konukevine yerleştirilmektedir. Kadın konukevinde ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı 110, yerel yönetimlere bağlı 32, sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 ve

diğer kamu kuruluşuna ait 2 olmak üzere toplam 145 kadın konukevi 3.482 kapasite ile hizmet

vermektedir. Ülkemizde kadın konukevi olmayan il bulunmamaktadır.''

Yanıt metinleri: