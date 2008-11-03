Kadına şiddeti önlemek için polise eğitim

Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Millet Nüfus Fonu'nca sürdürülen 'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi' kapsamında 40 bin polis ve 70 bin sağlık çalışanı eğitilecek.

Proje koordinatörü Dr. Serap Şener, Türkiye'de şiddete maruz kadınlarla ilgili veri tabanı oluşturulacağını belirterek, polis ve sağlık çalışanlarına, aile içi şiddete maruz kalan kadınları koruma yöntemleriyle ilgili ders verileceğini söyledi.



Dr. Serap Şener, yaptığı açıklamada, Başbakanlık'ın 2006 yılında yayınladığı genelge doğrultusunda kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlendiğini kaydetti.



Dr. Şener, konuyla ilgili ilk etapta 250 polis ile 390 sağlık yöneticisinin eğitim aldığını hatırlatarak, bir süre önce eğiticilerin başlattığı seminerlerle 70 bin sağlık, 40 bin de polis görevlisinin aile içi şiddet konusunda eğitimden geçirileceğini vurguladı.



Yakın zamanda proje kapsamında yargı ve medya mensuplarına da eğitim verileceğini anlatan Dr. Şener, bu eğitimlerle aile içi şiddet konusunda ulusal eylem planının belirleneceğini ifade etti.



Şener, "Polis, sağlık, yargı ve medya mensuplarının aile içi şiddet konusunda eğitilmesi çok önemli. Çünkü, şiddet mağdurlarının şiddet deneyimleri hakkında konuşabilmelerinin yolu kendilerine bu hizmeti verenlere karşı güven duymalarından geçiyor." dedi.



Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman Dr. Nurettin Özdener ise, aile içi şiddete maruz kalan veya risk altındaki kadının şiddetle baş etmesine destek olmak üzere başvurabileceği kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandığını açıkladı



