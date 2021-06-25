Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu'nda AKP'li Özdemir kadın örgütlerini suçladı

CHP ve İyi Parti Milletvekillerinin çalışmalarından çekildiği Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu’nun toplantısına katılan kadın örgütleri AKP'li Hacı Ahmet Özdemir, tarafından cinayetlerin nedeni olarak suçlandı.

Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu’nun son toplantısına Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT). Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu temsilcisi katılarak görüşlerini açıkladı.

AKP’li Özdemir konuşması sırasında İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirmesine, görüşlerini çeşitli fıkralarla ve maç söylemi ile açıklamalarına toplantıya katılan örgüt temsilcilerinin mimiklerle tepki göstermelerine sokak ağzıyla “Bak, hareket çekmeyin” diye karşılık verdi. Özdemir’in, cinayet faillerini anlatırken kadınlara yönelik “Aynaya bakın” sözleri toplantıdaki gerilimi yükseltti. Özdemir’e HDP’li Filiz Kerestecioğlu şu tepkiyi gösterdi:

“Ben bu üslubu gerçekten artık tahammül edilmez buluyorum. Ama yani ‘Aynaya bakın’ demek, kadın katilleri nereden öğreniyor, demek… Kadın örgütlerinden öğreniyor yani. Öyle mi? Bu nasıl bir şey?”

"Annelikten ne istiyorsunuz?"

Özdemir’in kadın örgütleri temsilcilerine yönelik dikkat çeken sözlerinden bazıları özetle şöyle:

"Komisyon üyeleriyle paslaşmanız da gözümden kaçmadı, kısa paslaşmaydı auta çıktı.

Kadına karşı şiddet tarihi bir durumdur” diyorsunuz, sonra da “İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti ortadan kaldırdığını” söylüyorsunuz, bu tarihi bir durumsa nasıl İstanbul Sözleşmesi bunu ortadan kaldırabilir?

Aile sizin gözünüzde nasıl bir düşman kişilik, kimlik ve yapı oluşturuyor, ben onu anlamakta sizden yardım istiyorum doğrusu. Annelikten ne istiyorsunuz? Babalıktan ne istiyorsunuz, aileden ne istiyorsunuz?"

"Hizaya çekildik"

Komisyon Başkanı Öznur Çalık ise “Çok nezaketlidir” sözleriyle Özdemir’e sahip çıktı.

Kendisini AKP’li olarak tanımlayan Anadolu’dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı Başkanı Serpil Balat da iktidar milletvekillerine tepki gösterdi. Balat, “Siz bizlerden daha öfkelisiniz öfke bize düşer” diye konuştu. Balat, toplantıda hizaya çekildikleri hissine kapıldığını da söyledi.

"Endişe taşıyarak komisyondan ayrıldık"

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Adayları Destekleme Derneği ise Komisyon’da yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara dikkat çekildi: “Komisyonda tartışılan konuları gördüğümüzde, Sözleşme’den çekinilmesine dair karşı bir tutum koyulmamış olmaması, Sözleşme’den bahsedilmesine dahi katlanılmaması ve eleştirilerimizin tahammülsüzlük ile karşılanmasından dolayı 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere haklarımızın elimizden alınmasına yönelik riskin her zamankinden daha büyük olduğu endişesini taşıyarak komisyondan ayrıldık. Şiddetle mücadelenin en kapsamlı, en etkili yol haritası, hâlihazırda Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’dir.”