Kadına şiddeti engellemek de suç!

T24



Üst mahkemede de kararı onayladı!



Bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu



Neler yaşandı?



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cenk Yiğiter, kendisi ve Hakan Mertcan hakkında “kadına yönelik şiddeti durdurmaya teşebbüs etme, sessiz kalmama, göz yummama” suçunun iptaline dönük iç hukuk yollarını tamamen tükettiklerini dile getirdi. haber.sol.org'da yer alan haber şöyle:Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması dolayısıyla temyiz yolunun kapalı olduğu davada tek seçenek olan üst mahkemeye yapılan başvurudan da sonuç çıkmadı. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı bir üst mahkeme olan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıyan Mertcan’ın başvurusunun mahkeme tarafından oy birliği ile reddedildi.İç hukuk yollarının kendileri için tümüyle sonlandığını belirten Yiğiter, bundan sonra önlerinde iki süreç bulunduğunu dile getirdi. Bu yollardan ilki, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir kanun değişikliği ile hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı hallerde “Kanun Yararına Bozma” usulünün önünü açması. İkinci yol ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılması.Kadına yönelik şiddeti engellemek isterken suçlu durumuna düşüp bir de ceza alan öğretim görevlileri, AB projesi kapsamında “''Şiddete Göz Yummayın Sessiz Kalmayın'' adlı bir kampanya yürüten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Nimet Çubukçu, AB Bakanı Egemen Bağış ve Kadının Sosyal Statüsünü Geliştirme Daire Başkanı Olcay Baş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.2011 Şubat ayında sokak ortasında eşi tarafından darp edilen kadının dayak yemesini engellemek isteyen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Cenk Yiğiter ve Hakan Mertcan kadının eşi Sedat Koç ve yeğeni tarafından darp edildi. Olayda Cenk Yiğiter’in burnunda 3 kırık oluşmuş ve 7 gün iş göremez raporu verilmişti.Olayla ilgili açılan davada Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi karısını dövdüğü için 5 ay hapis cezası alan Sedat Koç’a akademisyenlere saldırısından dolayı ise tahrik indirimi uygulayarak 6 ay hapis cezası verdi ve cezayı erteledi. Sedat Koç’un aynı isimli yeğeni Sedat Koç’a ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve bu ceza da tahrik ve iyi halden 5 ay 25 güne indirildi.Araştırma Görevlileri Yiğiter ve Mertcan'a ise 4 ay hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 3 ay 10 güne düşürüldü.