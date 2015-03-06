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Dünya

Kadına şiddeti burka giyerek protesto eden erkeklere polisten tepki: Amacınız ne?

Afganistan'da yaklaşık 30 kişilik bir grup kadına yönelik şiddeti burka giyerek protesto etti

06 Mart 2015 13:59

Afganistan İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, Afganistan'da kadına şiddeti kınamak ve "burka giyen kadınların nasıl hissettiğini anlamak" için burka giydiklerini belirtti.

Göstericiler, "Kadınların acısı bizim acımız", "Şiddetin her şekline hayır", "Kadınların ne giydiği sizi ilgilendirmiyor, kendi gözlerinizi kapatın" yazılı pankartlar taşıdı

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'Bu bir çeşit işkence'

 

NTV’de yer alan habere göre, protestoya katılan Fayiz Ahmet, "Burka giyen kadınların ne çektiğini anlamak ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü değişik bir şekilde kutlamak için bugün burka giydik. Bu hareketle kadınlara uygulanan şiddette son verilmesini umut ediyoruz" dedi.

Son dönemde ülke genelinde kadınlara yönelik şiddettin artığını ve bu soruna çare bulunması gerektiğini vurgulayan Ahmet, "İlk kez burka giyip yürümeyi tecrübe ettim. Bu çok zor bir şey. Bunun bir çeşit işkence olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'Hapiste gibi hissediyorum'

 

Zubeydullah Amini ise burka giydiğinde kendisini "hapiste gibi" hissettiğini dile getirdi ve burka giydiğinde önünü iyi göremediğini, yürürken çok zorlandığını söyledi.

Protestoyu düzenleyenlerden Nakibullah Necefi de kadınların yıllardan beri burka giyerek çektiği acıyı anlamak ve paylaşmak için bugün burka giydiğini ifade ederek, "Kadınlar yıllardan beri zorla burka giyiyor. Bu kadınlara yönelik bir tür şiddet. Buna ve diğer şekillerdeki şiddete son verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

Polisten tepki: Amacınız ne?

 

Reuters’in haberine göre ise protestoyu izleyen bir trafik polisi, yürüyüşe tepki gösterdi. Javed Haidari adlı polis “Bunun amacı ne?” diye sorarken, “Ailemdeki bütün kadınlar burka giyiyor. Burkasız hiçbirini dışarı çıkarmam” dedi. Burka giyen yaşlı bir kadın ise, “Eşim ve oğlum burkamı çıkarmamı söylüyorlar ama ben buna alıştım. 35 yıldır burka giyiyorum” diye konuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son dönemde burka giyen kadınların sayısı azaldı ancak ülkenin diğer kentlerinde ve özelikle kırsal bölgelerde kadınların çoğu burka giyiyor.

Kadınların dünyada en çok şiddete uğradığı ülkeler arasında ilk sıralarda olan Afganistan’da burka, Taliban'ın 1990'lardaki iktidarının sembolü olarak görülüyor.

Özellikle kırsal kesimlerde hayli yaygın olan kadına şiddet vakalarının çoğu, kayıt altına bile alınmıyor.

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