Kadına şiddete karşı rekor dalışı

Serbest dalış branşında Türk bayrağını temsil eden milli sporcu Birgül Erken, ‘Tek Nefesle Su Altında En Uzun Mesafe Yatay Yüzme’ dalında dünya rekoru için dalacak. Pınar Gültekin’in öldürülmesine çok üzüldüğünü belirten Birgül Erken, "Bu rekoru tüm kadınlara ve kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum" dedi.

Serbest dalışın pek çok disiplininde yarışan Birgül Erken, pek çok Türkiye rekorunun sahibi oldu. Elde ettiği başarılarla tanınan Erken, sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliğini de geliştirirken pek çok sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine çok üzüldüğünü belirten Birgül Erken, “Rekoru kıracağıma olan inancım tam. Bu rekorla, bilimin doğduğu bu topraklardan insanlığı akla davet ederek, kadına yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetlerine ’DUR’ demek, cinsiyet temelli toplumsal şiddete maruz kalan tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Bu rekoru tüm kadınlara ve kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Daima yanımda olan eşim Dr. Değer Erken başta olmak üzere ekibime, Valimiz İlhami Aktaş’a teşekkür ederim” dedi.