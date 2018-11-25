Kadına şiddete karşı horon oynadılar

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde kadınlar, kadına şiddete karşı \'Eller kadın değil, horona kalksın\' sloganıyla hep birlikte horon oynadı.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslarası Mücadele Günü kapsamında Akçakoca ilçesinde kadınlar bir araya geldi. İlçe belediyesinin \'Kadına şiddete hayır. Eller kadına değil horona kalksın\' sloganıyla Akçakoca Meydanı\'nda düzenlediği etkinlikte kadınlar, müzik eşliğinde horon oynadı. Farkındalık yaratılmak istenen etkinlikte, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de katıldı.

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