Kadına şiddete dikkat çekmek için iş yerini turuncuya boyadılar

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak semtinde oto dış koruma işlemleri hizmeti veren bir firma, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla, iş yerini turuncu renge boyadı.

Alsancak Semti Şehitler Caddesi üzerinde bulunan ve otol dış koruma hizmeti veren firma, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için harekete geçti. Çöp kutusundan, kapıya, merdiven basamaklarından duvarlarına kadar turuncuya boyanan işyeri, kadın müşterilerine özel ‘Ruj’ paketi adı altında indirim de yapıyor. Firmanın yöneticisi Sevcan Yamaner, genellikle erkek olan müşterilerinin bilinçaltına etki etmek amacıyla turuncu seçtiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Firmamız turuncu rengi işyerimizde konsept olarak kullandık. Gün içinde çok sayıda erkek müşterimiz buraya geliyor. Hatta müşterilerimizin büyük bir bölümü erkek. Bu rengi kullanmamızın en önemli sebebi kadına şiddetin simgesi olması. Sadece bir gün ya da bir dönem olarak değil, bu rengi yaşamın her anında erkeklerin bilinç altına etki etmek amacıyla kullandık. Kurumsal olarak bu duruma çok önem veriyoruz. Kadına şiddetin bitmesi için, kadına verdiğimiz duruşu göstermek için \'turuncu\' dedik. Bizim için çok önemli bir olgu. Kadına şiddetin azalması, bitmesi için duruşumuzu gösterdik.\"

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Yamaner, \"İşyerimizde duvarlarımız, merdivenlerimiz, çöp kovamız bile turuncu. Buraya gelen müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Bize ‘Neden turuncu’ dediklerinde biz de amacımızı anlatıyoruz. Kadına şiddetin bitmesini istiyoruz. Müşterilerimiz de bize teşekkür ederek, destek veriyorlar\" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği dünyanın her yerinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sona ermesi için farkındalık yaratılması amacıyla \'Dünyayı Turuncuya Boyayalım\' kampanyası düzenlemişti.

FOTOĞRAFLI