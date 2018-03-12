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Kadına şiddete dikkat çekmek için bisiklet turu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçe Belediyesi tarafından, kadına şiddete dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi

12 Mart 2018 18:37

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçe Belediyesi tarafından, kadına şiddete dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.
Çaycuma Belediyesi önüden başlayan bisiklet etkinliğine Zonguldak merkez ve diğer ilçelerden yoğun katılım oldu. Nihat Kantarcı Caddesi üzerinden devam eden, bisiklet turuna Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, eşi Belgün Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, KESK Zonguldak Kadın Sözcüsü Lale Tetik, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İl Temsilcisi Saniye Cicibaşoğlu, Çaycuma Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Aslan da katıldı.
SEKA Sosyal Tesisleri önünde son bulan etkinlikle ilgili konuşma yapan yazar Can Kartoğlu,\"İyilik tohumları, yeşilin her tonunda yaprağa duracak, yayılacak, bir baştan bir başa dünyayı saracak.  Erkek çocuklarımızın dönüştüğünü, kocalarımızın değiştiğini, toplumun farklılaştığını, başka bir dünyanın mümkün olduğunu göreceğiz. Mağdur olmuş kadını görmek, artık bir farkındalık yaratmıyor. Çocuk istismarını duymak kimseyi ayaklandırmıyor. Ne yapıp edip gözü morarmış, bıçaklanmış kadını değil eril şiddeti görünür kılmak, haklarımızı kullanmak, insan haklarını çiğneyen, büyük olasılıkla ‘insan hakları’ diye bir şeyden bi’ haber erkeğin şiddetini önlemek için kurumları harekete geçirmekte ısrarcı olmalıyız. Kendimizi güçsüz bulduğumuz zamanlar olabilir ama itiraz etmeye gücümüz hep olsun. Susmayalım, itaat etmeyelim, hayatı isteyelim. Hayat biziz, kendimizden vazgeçmeyeceğiz.\"

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