İşte 'aile içi şiddet' performansı:

Seks performansları ile gündeme gelen İzmir erkekleri bu defa da şiddette gösterdikleri performansla gündemde. İzmir Barosu, şiddete uğradığı gerekçesiyle başvuran bin 150 kişi üzerinde 'aile içi şiddet' çalışması yaptı.Verilere göre şiddeti uygulayanların yüzde 89'u eş, geriye kalan yüzde 11'lik bir dilim ise baba, amca gibi aile bireyleri. Aile içi şiddet cicim aylarından başlıyor. Baro çalışmasında evliliğin başında başlayan şiddet olgusu süreklilik gösteriyor.Eğitimli olup da şiddet uygulayanların oranı ise yüzde 11. İzmir Barosu, İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, Aile İçi Şiddete Karşı Çalışma Grubu ve Kadın Komisyonu, 6 Haziran 2005-23 Haziran 2009 tarihleri arasında şiddete uğradığı gerekçesiyle kendisine başvuran bin 150 kişiyle ilgili aylarca süren bir çalışma yaptı. Çalışmada, bin 150 kişinin adeta haritası çizildi.Eğitim durumundan, nereden göç ettikleri, parasal durumlarından yüksek okul bitirip bitirmediklerine kadar her detay incelendi. İzmir Barosu, işsizlik ve yoksulluk gibi gerekçelerin 'aile içi şiddetle' doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Kadına şiddet uygulayanların yüzde 89'u eş.Yüzde 11'lik dilim ise baba, amca gibi diğer aile bireyleri.Evli olup da şiddete uğradığını söyleyenlerin yüzde 19'u evliliklerinin 11- 15 yıl arasında.Yüzde 18'inin evlilikleri 5-10 yıl, 1-5 yıl arasında evli olanların oranı yine yüzde 18.Şiddeti uygulayan yüzde 22'lik bir kesim işsiz.Ancak, yüzde 77'lik bir kesim asgari ekonomik şartlara sahip.Şiddet uygulamada eğitim düzeyinin düşüklüğü dikkat çekiyor. Ancak, Yüzde 11'lik bir oran üniversite mezunu.