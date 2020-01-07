Kadına şiddet uygulayan, vatandaşların üzerine araç süren Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle kendisine engel olmak isteyen vatandaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine edilen itiraz reddedildi.

Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Annesi eski hâkim ve babası savcı olan Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. Yapılan itiraz reddedildi.