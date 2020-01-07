Kadına şiddet uygulayan, vatandaşların üzerine araç süren Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle kendisine engel olmak isteyen vatandaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine edilen itiraz reddedildi.
Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Annesi eski hâkim ve babası savcı olan Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. Yapılan itiraz reddedildi.
Göçmen “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen farklı dosyalardan da yargılanıyor.
6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş etmek
30 Ocak 2017’de de Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde görevli hemşireye hakaret
10 Şubat 2017’de bir kişiyi bıçaklamak
Anne Aynur Göçmen oğlunun hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.