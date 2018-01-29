KADINA ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİYİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

Ersan SAN / İstanbul DHA

İstanbul Yedikulespor\'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldova uyruklu E.D.\'ye şiddet uygulayan Ayhan A.\'yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada 2 kişi de yaralanırken saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ayhan A., gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre İzol ve arkadaşları sohbet ederken taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin şiddet uyguladığını gördüler. Şiddet uygulanan kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşları ile kadını darp eden kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

Kavga sırasında elinden yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ayhan A. İmrahor Caddesi\'ndeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D.\'yle, telefonunu çaldığını söyleyerek tartıştı. E.D. bu suçlamayı reddederek taksiye binmeye çalıştı.

Ayhan A., E.D.\'yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.\'ya, “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun\" dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde ortasında kalabalık bir grubun kavga ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde şüphelinin kalabalık arasında kaldıktan sonra kaçarak bir markete sığındığı ve bir kadın tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının taksiden inmesi

-Cadde ortasında yaşanan kavga

-Şüphelinin markete sığınması

-Market içinde bir kadın tarafından durdurulmaya çalışılması

AKTÜEL

-Yaralı ile röp.

-Olay yerinden görüntüler

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