Kadına şiddet uygulan erkekler de tahliye ediliyor!

Hülya Karabağlı/ANKARA

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 6411 sayılı Denetimli Serbestlik Yasası’nı veto etmesi çağrısında bulundu. Düzenlemeyle, kadına şiddet uygulayan erkeklerin tahliye edileceğine dikkat çeken Güllü, “ Bu gelişmelerden habersiz kadınlar, kapıyı açtıklarında, evlerinde, işyerlerinde ve sokakta; cezaevinde zannettikleri kendilerine karşı suç işlemiş erkekleri karşılarında bulacaklar” dedi.

‘Kadınlar öldürülürse sorumluğu kim üstlenecek’

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, ‘veto’ çağrısında bulunan, Canan Güllü’nün açıklaması şöyle.

Yeni 6411 Sayılı Denetimli Serbestlik Kanunu İle Kadına Şiddet Uygulayan Erkekler de Tahliye Ediliyor!

6411 Sayılı Yeni Denetimli Serbestlik Yasası, TBMM’de kabul edildi ve kanunlaştı, onay için mhurbaşkanı’nın önünde bekliyor. Resmi Gazete’de yayınlanması ile halen ceza evinde bulunan ve kadına karşı şiddet kapsamında suç işleyen erkeklerin de tahliyeleri derhal başlayacak.

Bilindiği üzere, kadına yönelik şiddet kapsamında işlenen suçlara verilen cezalar (özellikle yaralama, tehdit, hakaret) oldukça azdır. Hele ki, suça maruz kalan bir kadın ise. Dolayısıyla, bu yasa bu suçları işlemiş erkeklerin hepsinin tahliyesine olanak sağlayacak.

Bu nedenle, bu gelişmelerden habersiz kadınlar, kapıyı açtıklarında, evlerinde, işyerlerinde ve sokakta; cezaevinde zannettikleri kendilerine karşı suç işlemiş erkekleri karşılarında bulacaklar. Peki bu yaralama, öldürme tehdidi bir kadın cinayetini beraberinde getirirse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?

Bizler çok iyi biliyoruz ki, kadına karşı şiddet nedeniyle girdikleri ceza evlerinden izin verilerek ödüllendirilen erkeklerin ilk işi, şiddet uyguladıkları kadınların kapısına dayanmak oldu. Şimdi ise, tahliye edilmeleri ile bu risk daha da büyük.

Kadın örgütleri olarak, gerek 4320 ve gerekse de 6284 sayılı şiddet yasalarının yapımı sürecinde ısrarla talep ettiğimiz gibi, kadınlara karşı işlenen suçlar için özel bir İNFAZ sistemi gerekmektedir. Kadına karşı şiddet suçu işleyen erkeklerin cezalarının ya da hükmün açıklanmasının ertelenmemesi, paraya çevrilmemesi gibi önlemlerin yanı sıra; izin kullandırma ya da herhangi bir nedenle erken tahliye durumlarında kadınlara önceden haber verilmesi gibi özel önlemler alınmalıdır

STK olarak, tüm bu nedenlerle, Cumhurbaşkanı’na yasanın yürürlüğe girmemesi için yasayı veto etmesi çağrısında bulunuyoruz