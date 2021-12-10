Kadına şiddet uyguladığı belirtilen İyi Partili Rıfat Kıncı, disiplin kuruluna sevk edildi

Kütahya İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı’nın, İyi Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'i darp ettiği belirtildi. Konunun kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan İyi Parti İl Başkanı Erol Ertürk, kadınlara uygulanan her türlü şiddeti reddeden bir parti olduklarını belirterek, “Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.

Sülbiye Yüksel'in darp raporu aldığı öğrenildi. Yüksel, Kıncı'dan şikâyetçi olurken; şikâyet üzerine ifadesi alınan Kıncı'nın suçlamaları kabul etmediği bilgisine ulaşıldı.

"Kadına şiddet, kabul edilemez bir durumdur"

İyi Parti İl Başkanı Erol Ertürk şunları söyledi:

“Genel başkanımızın kadın olduğu partimizde, her zaman 'kadına şiddete hayır' diyoruz. Genel başkanımızın kadına şiddete hayır maçına katıldığı saatlerde; Merkez İlçe başkanımızın, il yönetimindeki bir kadın üyemizi darp etmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz. Genel başkanımızın 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' sözleri rehberimizdir. Genel başkanımızın hayali ise, bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye’dir. Söz konusu bu olay sonucu, olay adli mercilere intikal etmiştir. Bu üzücü olay hepimizi derinden yaraladığı için, sabahında acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanarak Merkez İlçe başkanı Rıfat Kıncı’yı tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettik. Ulusal görsel ve yazılı medyada çıkan asılsız haber, yandaş tavırlı yalan haberleri esefle kınıyoruz. Tavrımız net, duruşumuz birdir. Kadına şiddete son diyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” (ANKA)