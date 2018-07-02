Kadına şiddet tartışmasında kadın senatöre “Erkeklerle yatmayı bırak” dedi

Liberal Parti senatörü David Leyonhjelm, Avustralya Senatosu’ndaki kadına şiddet başlıklı bir tartışmada, bir diğer senatör Sarah Hanson-Young’a ‘Erkeklerle yatmaktan vazgeçmesi gerektiğini’ söyledi. Hanson-Young’ın istifaya çağırdığı Layonhjelm, özür dilemeyi reddetti ve “Bunu yapmak samimiyetsizlik olur” dedi.

Senato'da kadına yönelik şiddeti engelleme çabaları çerçevesinde kadınların kendilerini koruyabilmesi için silah ithalatının gevşetilmesi önerisi görüşülürken, David Leyonhjelm, tasarıya karşı çıkan Young'a "erkeklerle yatmaktan vazgeçmesi gerektiğini' söyledi. David Leyonhjelm'in daha sonra Senato Genel Kurulu'nda Young'a küfrettiği belirtildi.

"Özür dilemek samimiyetsizlik olur"

Pazar günü Sky televizyonuna çıkan senatör, Young için benzer şeyler söyledi. Sky News, "dehşet verici' açıklamaları nedeniyle senatörden özür dilemesini isterken Leyonhjelm buna yanaşmadı, "Özür dilemek samimiyetsizlik olur. Kolaya kaçmak olur. Benim özür dileyecek bir şeyim yok" dedi. Leyonhjelm, Young'ın açıklamalarıyla tüm erkekleri "tecavüzcü" gibi gösterdiğini savundu.

Kadına şiddet, 2 hafta önce 22 yaşındaki kadın komedyen Eurydice Dixon'ın öldürülmesinden sonra yeniden ülke gündemine oturmuştu.

"Saldırganlık ve cinsiyetçi hakaretler kaşısında yılmayacağım"

Young, sosyal medya üzerinden gelen destek mesajlarına Twitter üzerinden yanıt verdi ve "İşyerlerindeki, günlük yaşamlarındaki cinsiyetçilik, cinsel taciz ve suistimal hakkında görüş belirten kadınlara 2018'de hala bu tür saldırılar olması çok üzücü. Bir kadın, bir kızkardeş ve bir anne olarak bu tür saldırganlık ve cinsiyetçi hakaretler kaşısında yılmayacağım" diye konuştu.

Yeşiller Partisi üyesi olan Young, Leyonhjelm'e dava açabilmek için hukuki yardım alacağını söyledi.