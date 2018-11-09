Kadına şiddet ihbarına gittiler, uyuşturucu hap ele geçirdiler

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsafaklı Köyü\'nde B.U.\'nun eşini darp ettiği ihbarı üzerine verilen adrese gitti. B.U.\'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma, evde yaptığı aramada 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.U.\'nun verdiği ifade doğrultusunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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