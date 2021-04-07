Eşini 6 kurşunla vurmuştu; Hasan Cora'ya 17 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki 33 yıllık eşi Ayşe Gül Cora'ya kurşun yağdıran ve yaralı eşinin kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışan Hasan Cora’nın yargılandığı davada karar çıktı.Mahkeme, sanık Cora’nın ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 2 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığa ceza indirimi uygulamazken avukat Melike Polat Bursalı, “Bu bizim için sevindirici bir karar. Bu kez adalet yerini buldu.” dedi.

İstanbul Bahçelievler'de 5 Haziran 2019'da Hasan Cora, kendisinden boşanmak isteyen 33 yıllık eşi Ayşe Gül Cora'ya silahla vurdu.6 kurşunla yaralanan Cora, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Cora, 2 gün sonra hastanede eşinin yanına silahla girmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Davanın karar duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Son savunmasını yapan Hasan Cora, eşini öldürme niyetinin olmadığını ileri sürdü. Son sözü sorulan sanık Cora, "Beraatimi istiyorum, çok pişmanım" dedi. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cora’nın ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi ve cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme sanık Cora’nın ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan ise 2 yıl hapis ile bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Melike Polat Bursalı, sanığa ceza indirimi uygulanmadığına dikkat çekerek, “Bu bizim için sevindirici bir karar. Bu kez adalet yerini buldu. Umarım karar bu şekilde onanır” dedi. (İHA)

