Kadına şiddet bu kez 'sol'dan geldi!

Taraf gazetesi yazarı Esmeray, Halk Cephesi'nin Sarıgazi'de seks işçiliği yapıyor diye bir kadına işkence edilmesini sonra da sosyal medyada 'teşhir edilmesini' yazdı. Esmeray, Cephe'nin yaptıklarını IŞİD'in kadınlara yönelik tavrına ve Hortum Süleyman'ın 1990'larda translara yönelik yaptığı işkencelere benzetti.

Esmeray'ın Taraf gazetesinde "Cephe kâbusu" başlığıyla (30 Temmuz 2014) yayımlanan yazısı şöyle:

Anam bacım. Benim tek kişilik oyunlarımı izleyenler bilir. Ben oyunlarımda eski bir seks işçisi olduğumu ve neden bıraktığımı anlatıyorum. Yazılarımı okuyan ve bilmeyenler için neden bıraktığımı, tekrar, çok kısa yazmak istiyorum. Cinsiyet kimliğimden dolayı, seks işçiliği bana dayatıldığı için bıraktım. Yani zorunlu seks işçiliğini reddettim.

Gelelim gündeme... Halk Cephesi Sarıgazi’de kadın pazarlıyor diye bir kadına önce işkence edip sonra iyi bir halt etmişler gibi, sosyal medyada teşhir etti. Altına da not düşmüşler: “Cezalandırdık”. Siz kimsiniz, kime ceza veriyorsunuz be hadsizler. Cephe bunu ilk kez yapmıyor, güçlü olduğu semtlerde sürekli bir biçimde sistematik olarak kadınlara zulüm yapıyor. Yaptıklarını da fütursuzca, ahlaksızlık ve tertemiz mahallelerin fuhuşla kirletildiği için yaptıklarını söylüyorlar.

Ayol o tertemiz dediğimiz mahallelerdeki evlerde neler olup bittiğini biliyor musunuz? O evlerdeki kadınların neredeyse 24 saat kocalarına hizmet ettiğinden haberiniz var mı? Ya o evlerde 15-16 yaşında kız çocuklarının zorla dövülerek evlendirildiğinden haberiniz var mı? O mahallelerde kadınların gördüğü zulüm yazmakla bitmez, siz hangi mahalle temizliğinden bahsediyorsunuz? Neye göre temiz, kime göre pirüpak?

Olayın vahim bir başka boyutu, Cephe bunu devrimcilik adı altında ve sosyalizm ideolojisiymiş gibi insanlara sunmaya çalışıyor. Hayır efendiler, devrimcilik ve sosyalizm bu değildir. Şöyle bir geriye dönüp sosyalist hareketlerin tarihine bakın. Hangi sosyalist hareket, kadını bedenini satıyor diye önce dövüp sonra sokak sokak gezdirerek teşhir etti. Sizler, hiç Marx’ı okudunuz mu? Çok eksiksiniz? Hem de çok eksiksiniz. Sizin bu yaptığınız çetevari eylemleri gerici oluşumlar yapar. Mesela IŞİD yapar. Bir de aynı yöntemi yıllar önce bedenini satmak zorunda kalan transeksüel kadınlara, polis şefi Hortum Süleyman yapardı.

Evet, yukarıda da belirttiğim gibi, zorunlu seks işçiliğine hayır. Günümüz koşularında yapılan seks işçiliğine evet. Şunu da belirtmek isterim, seks işçiliği yapan insanlar, giyinip kuşanıp evden çıktığında, komşusu ona “nereye gidiyorsun” diye sorduğunda, işe gidiyorum der. Adını koymuştur. Tıpkı garson ya da başka meslekler gibi... Neden Sakıp Sabancı’yı asgari ücretle zengin eden işçiler kutsal oluyor da seks işçileri ahlaksız oluyor? Bir dönüp kendinize bakın, karşı olduğumuz sistemle aynı şekilde bize dayattığınız “ahlak” kavramı arasında fark var mı? Hani bilirsiniz tarihte “Vurun Kahpeye”, “Yatık Emine” benzeri, kadına yönelik şiddette erkekler ön plandadır, hiç kadın göremezsiniz. Siz o kadar vahim bir durumdasınız ki, ilk defa kadına yönelik şiddete kadınları da alet ettiniz. Kadına yönelik şiddeti ne yazık ki sizin içinizdeki kadınlar da el yordamıyla yaptılar. Başka bir tabirle sizin yaptığınız recmdir...

Buradan belirtmek isterim, sosyalizm ideolojisini ve gerçekten devrim yapmaya çalışan grupları ve örgütleri tenzih ediyorum. Biz kadınlar diyoruz ki, kadına şiddet uygulayan erkeğe, polise, IŞİD’e, Hortum Süleyman’a öfkeli olduğumuz kadar Cephe’ye de öfkeliyiz.