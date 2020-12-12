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Kadına seçme hakkı konuşmasında AKP'li üyeden ilginç çıkış: Bu sıralarda oturmayı sen Atatürk'e borçlusun, ben Tayyip Erdoğan'a

12 Aralık 2020 10:43

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi'nde kadınların seçilme hakkı üzerine yapılan konuşmaya AKP'li meclis üyesi Yeşil Aytulum Turgut'tan ilginç bir tepki geldi. CHP'li meclis üyesinin "Biz bu sıralarda oturmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" sözlerine AKP'li üye "Ben Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum" yanıtını verdi.

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi’nde kadınların seçilme hakkı üzerine yapılan konuşma ilginç bir diyaloğa sahne oldu.

CHP’li Meclis Üyesi Emine Polat, "Biz bu sıralarda oturmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" deyince, AKP’li Meclis Üyesi Yeşil Aytulum Turgut da, "Ben AKP’ye borçluyum. Sen Atatürk’e borçlusun, ben Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyum" yanıtını verdi.

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