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KADINA SALDIRI İDDİASI: METRO İSTASYONU GİRİŞİNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı

16 Mart 2018 19:19

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı.
Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde Bostancı Metro istasyonunda bir araya geldi.
Grup “Yaşam Tarzıma Karışma\" , \"Kadına Şiddete Hayır\" yazılı dövizler taşıdı. Saldırıya uğradığı belirtilen kadının eşi,  “Kadın kardeşlerime söylüyorum. Böyle bir muameleye denk gelirlerse cesaretli olun. Gidin şikayetçi olun. Durumdan vazife elde etmek isteyenlere müsaade etmeyin\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grubun görüntüsü
-Açılan dövizler
-Metrodan görüntü
-Kadının eşiyle röp.
-Genel ve detay görüntüler

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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