T24 LogoT24 Logo
Politika

Kadına karşı şiddetle mücadele için üç bakan bir araya geliyor 

ANKARA (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü için 26 Kasım'da bir araya geliyor

25 Kasım 2018 15:48

ANKARA (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü için 26 Kasım\'da bir araya geliyor. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; \"Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantısını bu yıl 26 Kasım\'da üç bakan bir araya gelerek gerçekleştireceğiz\" dedi.  
Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi oturumuna, sorumlu/ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden akademisyenlerden oluşacak 60 temsilcinin katılacağını da belirtti.  Toplantıda, ilgili kurumların bu yıl içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Komite üyelerini bilgilendireceğini de kaydeden Selçuk; \"Komite Toplantısında, yol haritası niteliğinde olan \'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı 2016-2020\' çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ileriye dönük planlamaları da ele alacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAAİLESosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukBakanı Süleyman SoyluAdalet Bakanı Abdülhamit Gül Kadına KarşıMücadele GünüKasımAileSosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk;Kadına YönelikKomitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24