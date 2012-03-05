Kadına karşı şiddete ağır cezalar geliyor

T24 - 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan komisyon, tasarıyı Alt Komisyon metni üzerinden ele aldı.

Tasarının adının değiştirilmesini isteyen CHP'li milletvekilleri, "Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı" olarak değiştirilmesi için önerge verdi. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Zihniyet dönüşümünü sağlamak zorundayız. Kadınlar toplumda var, aile içinde olması şart değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak da "Aile önemli ama hukuk devletinin en önemli görevi, bireyi korumaktır. Gruplardan, aileden önce birey ve bireyin haklarını korunmalı. Kadını ailenin atına sokmak, onun birey olduğunu ikinci plana atıyor. Kadına yönelik şiddetin önemli kısmı aileden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Alt Komisyon Başkanı ve AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, tasarının adı konusunda "kadın ile aile arasında ayrımı uygun bulmadıklarını" belirterek, "Düzenlemenin adında 'aile' tercih edilmeli" görüşünü ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, tasarının hazırlık sürecinde "Eski yasayla, geçmişle bağı siliyorsunuz" diye eleştiri aldıklarını belirterek, gelen öneri ve görüşler doğrultusunda hem aileyi hem de kadına şiddeti birleştirip güçlü bir başlıkla süreci götürmeyi istediklerini kaydetti.

Şahin, "Hassasiyet bizim de hassasiyetimizdir. Şiddetle mücadelede verilen katkıları önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların adından CHP'in değişiklik önerisi reddedildi.

CHP'li milletvekillerinin, "cinsel farklılığı olanların" da tasarı kapsamına alınmasını içeren önergesi de kabul edilmedi.