Kadına cinayette 'pozitif ayrımcılık'

T24- Sevgilisini öldürmekten suçlu bulunan Canan Gülmez, ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. ‘Erkektir, ne yapsa yeridir mantığı doğru değildir’ diyen mahkeme heyeti, daha sonra cezayı ‘kadına yönelik pozitif ayrımcılık’ ışığında 15 yıl ağır hapse çevirdi.



24 yaşındaki bekar Emrah Tatlı ile evli, iki çocuk annesi 25 yaşındaki Canan Gülmez, işyerinde tanıştı. Tatlı alışveriş merkezinde reyon şefiydi. Gülmez ise aynı merkezde satış elamanı olarak çalışıyordu. İkili arasındaki arkadaşlık duygusal ilişkiye dönüştü. Uzun süre beraber olan çiftin arası iddiaya göre Tatlı ayrılmak isteyince bozuldu. Canan Gülmez önce sevgilisini tabancayla bir el ateş edererek yaraladı. Tatlı şikâyetçi olmadı. Gülmez bu olaydan sekiz ay sonra, 27 Eylül 2009’da, Tatlı’yı çalıştığı işyerinin çıkışında arkasından başına tabancayla bir el ateş ederek öldürdü.



Radikal gazetesinin derlediği habere göre, Gaziantep 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Canan Gülmez, karar duruşmasında kendisini şöyle savundu:

“Emrah ile iki yıl arkadaş olarak görüştük. Sonra arkadaşlığımız duygusallığa dönüştü. Benim evli olduğumu biliyordu. Bu ilişkiden rahatsız oldum. Marketimi değiştirdim. Yeni marketimin müdürünü beni işe aldığı için mağazada dövmüştü. Evli olduğumu belirterek ayrılmak istedim. Peşimi bırakmadı. Evimin kapısına gelip zilimize basarak, ‘Kapıyı aç, yoksa bağırırım’ diyerek beni tehdit ediyordu. Eşimi arayıp, ‘Karınla şunları bunları yaşıyoruz, sen hâlâ onu nasıl tutuyorsun?’ demişti. Cinayet günü beni yanına çağırdı. “Para lazım, biriyle görüşür müsün?’ dedi. Bir gün önce de Halil diye biri aramış ve, “Emrah seni çok methetti, görüşelim’ demişti. Emrah’ın belinde tabanca vardı. Alıp bir el ateş ettim.”



Savcı Cenk Akın Aksakal, Emrah Tatlı’nın katil zanlısına karşı herhangi bir haksız hareketinin bulunmadığını beliterek sanığın ‘haksız tahrik’ hükümlerinden yararlanamayacağı yolunda mütalaa verdi. Mahkeme üyesi hâkim Edip Gündem de haksız indirim uygulanmaması yolunda şerh koydu. Ancak Mahkeme Başkanı Ali Sancar ile diğer üye M. Ali Konuk’un oyuyla, sanık Canan Gülmez haksız tahrik indiriminden yararlandırıldı.



Canan Gülmez, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın suçu tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 15 yıla indirildi. Ateşli silah kullanmak suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.



‘Bu duruma tek başına gelmedi’

Mahkeme heyeti Sanık Gülmez’in Tatlı’yı ne zaman öldürmeye karar verdiği, silahı ne zaman edindiği, soğukkanlılıkla hareket edip etmediği, plan yapıp yapmadığının tespit edilemediğini, bu nedenle olayda tasarlama olmadığı sonucuna vardı. Kararda ise şöyle denildi:



“Sanığın bu duruma tek başına gelmediği, maktulün başlangıçta evli olduğunu bildiği sanıkla eşinden boşanıp kendisi ile evlenmeyi vaat ettiği, sanığın buna inanarak ilişkisini başlattığı, sanığın ev düzeninin bozulmasına, adının bu şekilde kötüye çıkmasına maktulün neden olduğu, dolayısıyla olayda sanıktan daha fazla kusurunun mevcut olduğu, zira ‘Erkek ne yapsa yeridir’ mantığının artık geçerli olmayacağı, kadın erkek eşitliğinin, hatta kadınlar lehine pozitif ayırımcılığın yapıldığı günümüzde, olayda erkeğin hiç bir suç ve kusurunun olmadığını söylemenin adalet ölçüleriyle bağdaşmayacağı, bu hususun sanık üzerinde toplumun örf, adet ve gelenek, göreneklerine göre olumsuz neticelere yol açtığı ve sanık açısından maktulün söz ve fiillerinin tahrik oluşturacağı mahkememizce kabul edilmiş, ancak cezası en alt seviyeden indirime tutulmuştur.”