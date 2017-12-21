Kadına çarpıp kaçan sürücü aranıyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından aranıyor.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzeri Bafra ilçesinde meydana geldi. 55 FS 783 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ezine O.\'ya (39) çarptı. Ezine O. ağır yaralandı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü ise polis tarafından aranıyor.



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