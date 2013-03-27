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Yaşam

Kadın yöneticiler erkeklerden daha adil

Yapılan bir araştırmaya göre, kadın yöneticiler adil ve ahlaka uygun kararlar alabilmek için başkalarının fikirlerini daha fazla gözettip, işbirliği yapıyor

27 Mart 2013 11:02

ABD'de yapılan bir araştırma kadın yöneticilerin karar alma aşamasında erkeklere göre daha adil karar verdiklerini ortaya koydu. Araştırma, kadınların başkalarının haklarını daha fazla gözettiğini ve karar verme aşamasında daha işbirlikçi yaklaşım içinde olduklarını gösterdi.

600'den fazla yöneticiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre erkek yöneticiler kural, yönetmelik ve geleneksel iş yöntemlerine göre kararlar alırken, kadınlar bu parametrelere daha az bağlı kalıyor ve değişimlere daha hazırlıklılar.

Araştırmacılardan Chris Bart, bir süredir yönetim kademesinde daha fazla kadının çalıştığı şirketlerin daha iyi sonuçlar aldığının bilindiğini belirterek, araştırma sonuçlarının da yönetimde kadınların bulunmasının zekice olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kadın yöneticilerin adil ve ahlaka uygun kararlar alabilmek için başkalarının fikirlerini daha fazla gözettiği, işbirliği yaptığı ifade edildi. Araştırma, ''The International Journal of Business Governance and Ethics'' dergisinde yayımlandı.

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