Kadın yönetici az kazanıyor

İngiltere’deki Exeter Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 6 yıl boyunca incelenen 96 kadın üst düzey yöneticinin yılda ortalama 257 bin sterlin kazandığı görüldü.



Kadın yöneticilerin erkek meslektaşlarının yıllık kazancınınsa ortalama 316 bin sterlin olduğu belirlendi.



Kadın yöneticilerin yıllık ortalama kazancının erkeklerden ortalama 59 bin sterlin daha düşük olduğu, bunun da yüzde 19’luk bir maaş farkına işaret ettiği hesaplandı.



Araştırmada, şirketler kâr ettiğinde erkek yöneticilerin primle ödüllendirilme şansının daha yüksek olduğu, kadınların şirketlerin kârından, karşı cins kadar pay sahibi olamadığı belirlendi. Şirketlerin gelir kaybına uğradığı dönemde erkek yöneticilerin maaşı olumsuz etkilenirken, kadınlarda bu duruma daha az rastlandı.



