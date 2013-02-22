Uçakta mastürbasyon yapan yolcu gözaltına alındı

Erzurum'dan İstanbul'a gelen uçakta mastürbasyon yapan yolcu, kadın yolcuların şikayeti üzerine gözaltına alındı
İddiaya göre Erzurum'dan gelen uçakta bulunan S.Ç isimli yolcu uçakta bulunan 2 kadına bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.
Uçak Atatürk Havalimanı'na inince S.Ç isimli yolcu kadınların şikayeti üzerine uçağa gelen polis tarafından gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Asker olduğu belirtilen S.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından Yenibosna'da bulunan Merkez Komutanlığı'na götürüldü.