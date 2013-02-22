T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uçakta mastürbasyon yapan yolcu gözaltına alındı

Erzurum'dan İstanbul'a gelen uçakta mastürbasyon yaptığı iddiasıyla bir yolcu gözaltına alındı

22 Şubat 2013 19:45

Erzurum'dan İstanbul'a gelen uçakta mastürbasyon yapan yolcu, kadın yolcuların şikayeti üzerine gözaltına alındı

İddiaya göre Erzurum'dan gelen uçakta bulunan S.Ç isimli yolcu uçakta bulunan 2 kadına bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Uçak Atatürk Havalimanı'na inince S.Ç isimli yolcu kadınların şikayeti üzerine uçağa gelen polis tarafından gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Asker olduğu belirtilen S.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından Yenibosna'da bulunan Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

 

ETİKETLER

erzurumyolcuuçakmastürbasyongözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24