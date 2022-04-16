Kadın yolcu, direksiyon başındaki taksiciye tekme tokat saldırdı

İstanbul Nişantaşı'nda bir taksici, aldığı müşteriyle tartıştı. Şoförün cep telefonu ile kayıt aldığını gören yolcu, direksiyon başındaki şoföre tekme tokat saldırdı.

İstanbul Nişantaşı'ndan taksiye binen bir kadın, taksi şoförü ile tartıştı. Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyleyince şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu.

Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi. Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı.

Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı. Karakola giden şoför, şikayetçi oldu.

Karakoldan kaçtı iddiası

Araçtan indirmediği müşteriyle karakola giden taksici, kadının karakol bahçesinden kaçtığını iddia etti.