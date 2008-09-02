Kadın yazarlar buluşuyor

PEN Kadın Yazarlar Komitesi, bu ay "Kadın Yazarların Anadolu Buluşması"na hazırlanıyor. Amaç Antakya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Mardin, Mersin, Kayseri, Konya, Trabzon ve Urfa'da kadın yazarlarla amatör kadın yazarları buluşturmak.



Karin Karakaşlı, Müge İplikçi, Nalan Barbarosoğlu, Nazan Haydari, Özlem N. Yılmaz ve Sezer Ateş Ayvaz'dan oluşan PEN Kadın Yazarlar Komitesi, bu ay "Kadın Yazarların Anadolu Buluşması" projesine başlıyor.



Komitesinin yaptığı açıklamaya göre Antakya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Mardin, Mersin, Kayseri, Konya, Trabzon ve Urfa olmak üzere toplam 11 ili kapsayacak projede yaklaşık 20 kadın yazar yer alacak.



Proje kitapla bitecek



Projenin temeli ekip üyeleri eşliğinde kadın yazarlarla, o bölgedeki amatör kadın yazarları buluşturmaya dayanıyor.



Bu buluşmaların hedefiyse Anadolu'da edebiyatla uğraşan kadınları yazma konusunda cesaretlendirmek, böylece bu kadınların kendilerini edebiyatla ifade edebilecekleri bir alan yaratmalarına olanak sağlamak.



Edebiyat ve kitapların sevdirilmesi, mektup yoluyla iletişimin sürdürülmesi ve kadın sorununa edebiyat aracılığıyla dikkat çekilmesi de vurgulanan diğer hususlar arasında.



Projenin sonundaysa söz konusu illerde yapılacak etkinliklerin yazılı-görsel olarak anlatıldığı ve amatör kadın yazarların ürünlerinin yer alacağı bir de kitap yayınlanacak.



PEN Kadın Yazarlar Komitesi, bu yıl ayrıca bir dizi etkinlik gerçekleştirdi; bunlardan bazıları Güzin Dino, Nezihe Meriç, Peride Celal ve Osmanlı'nın son dönem kadın yazarları; Şair Nigar, Nezihe Muhiddin, Suat Derviş, Fatma Aliye, Güzide Sabri ile ilgili düzenlenen toplantılardı.



