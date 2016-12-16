Kadın yazarın katil zanlısı: Kitabını okuduktan sonra öldürmeye karar verdim!

Ofisine girerken saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden yazar yazar Beki İkala Erikli’nin katıl zanlısı yakalandı.

Sorgusu yapılan Sinem Koç ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. 4 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra annesiyle kalmaya başladığı ve çocuğunun olmadığı öğrenilen Sinem Koç, "Bunun kitaplarını okuduktan sonra akli dengem bozuldu. Kitaplarında meleklerden bahsediyordu. Ne meleği, kendisi bir şeytan. Başkalarına zarar vermesin diye öldürdüm" dedi.

Tabancayla yakalandı

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli cinayetinin şüphelisi Sinem Koç, Büyükçekmece'de tabancayla yakalanmıştı.

Ne olmuştu?

Erikli, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’ndaki Saadet Apartmanı’ndaki ofisine girerken bir saldırıya uğramış, üç kurşunla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hayatını kaybetmişti.

Beki İkala Erikli kimdir?

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Polis ekipleri saldırganın kaçış yönü ve kim olduğunu tespit etmek için apartmanın girişindeki ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde çalışma yaptı. Taci İnan 'Silah sesi duyulmadı. apartmandakiler abi koş koş dedi yerde yatıyordu. Can kurtaran çağırdık. Dördüncü katta iş yeri var, hayal dünyası diye. Şok geçirdim, bir tane burada vardı. bir tane de burada vardı. Vücuduna üç tane kurşun girmiş. Çok iyi birisiydi' diye konuştu.

Yeni ayrıntılar

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırıyı 25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırganın olayda 9 mm çapında bir tabanca kullandığı öğrenildi.

Kuaförden takip etmiş

Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli’nin cinayeti soruşturmasını Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda saldırganın Beki İkela Erikli’yi olay saatinde gittiği kuaförden işyerine kadar takip ettiği ardından saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturması çok yönlü sürdürülen cinayetin, Beki İkela Erikli’nin psikolojik durumu bozuk eski bir müşterisi yada müşterisi olmasını istemediği bir kişi tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini öğrenildi.

İfadeler

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için Erikli’nin cep telefonu, bilgisayar ve işyeri kayıtlarının titizlikle incelendiği, şüphelenilen bazı kişilerin olayla ilgili bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Erikli'nin polise aldığı bir tehditle ilgili başvurusunun bulunmadığı bildirildi.

Son paylaşımı

Öte yandan, yazar Beki İkala Erikli'nin ölmeden kısa bir süre önce 'Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız' yazısını paylaşması dikkat çekti.

Cenaze adli tıpta

Kadın saldırganın olay yerine adresi sorarak geldiği kaydedilirken olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet Büro ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelinin ardından Erikli’nin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra İkala Erikli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Bu sırada eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi, yakınları ve arkadaşları teselli etti. Erikli'nin Pazar günü saat 15.00'da Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.