Kadın yapımcının 'eşcinsel' iddiasına, seks fotoğraflı yanıt

Bollywood'un ünlü oyuncusu Sahil Khan, 'eşcinsel olmadığını kanıtlamak' amacıyla yapımcı Ayesha Shroff'la çekilmiş fotoğraflarını basına verebileceğini açıkladı.

Hindistan’da yapımcı Ayesha Shroff tarafından dolandırıcılıkla suçlanan ve yapımcının eşcinsel olduğunu söylediği oyuncu Sahil Khan, iddiaların asılsız olduğunu göstermek amacıyla cinsel ilişki esnasında çekilmiş fotoğraflarını basına verebileceğini açıkladı.

İngiliz Independent’ta yer alan habere göre, yapımcı Shroff, Khan’ın kendisini dolandırdığını belirterek dava açtı. Khan ise iddiaları reddederek, yönetmen Jackie Shroff’un eşi Ayesha’yla bir ilişki yaşadığını ve bu parayı ilişki esnasında birlikte harcadıklarını öne sürdü. Yapımcı Shroff ise bu iddiaları, Khan’ın eşcinsel olduğunu söyleyerek yalanladı.

Hindistan’da eşcinselliğin 2013’ten bu yana yasak olduğu bilinirken, Khan, “eşcinsel olmadığını kanıtlamak amacıyla” Shroff’la cinsel ilişki esnasında çekildiği fotoğrafları yayınlayabileceğini açıkladı. Khan, “Benim Ayesha’yla samimi fotoğraflarım var. Bunları göstermek zorundayım. Ayesha benim hakkımda çok şey söyledi – eşcinselmişim, ilişki yaşamamışız – ve bu yüzden bana, bu fotoğrafları topluma göstermekten başka çare bırakmadı” dedi.