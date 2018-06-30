T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Türkiye - Fransa: 3-1 TARRAGONA,(DHA) SALON: Tarraco TÜRKİYE: Tuğba, Aslı, Melis, Mislina, Yasemin, Aslıhan, Melisa (L) (Saliha, Özgenur, Buse, Ceren) FRANSA: Amalric, Fidon, Garcia, Gicquel, Cazaute,, Sylves, Ndoye (L), Soldner (L) (Martin, Zongo, Dasc

30 Haziran 2018 23:37

Türkiye - Fransa: 3-1

TARRAGONA,(DHA)

SALON: Tarraco
TÜRKİYE: Tuğba, Aslı, Melis, Mislina, Yasemin, Aslıhan, Melisa (L) (Saliha, Özgenur, Buse, Ceren)
FRANSA: Amalric, Fidon, Garcia, Gicquel, Cazaute,, Sylves, Ndoye (L), Soldner (L) (Martin, Zongo, Dascalu, Stojilkovic)
SETLER: 24-26, 27-25, 25-14, 25-19
SÜRE: 115 dakika (31, 31, 20, 33)

Akdeniz Oyunları kadın voleybol üçüncülük karşılaşmasında Fransa\'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.
İspanya\'nın Tarragona kentinde devam eden 18\'inci Akdeniz Oyunları\'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, üçüncülük mücadelesinde bugün Fransa ile karşı karşıya geldi.
Tarraco Arena\'da oynanan mücadelede rakibini 24-26, 27-25, 25-14 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 mağlup eden milliler, Akdeniz Oyunları\'nı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeFransaTarraco TÜRKİYE Tuğba Aslı Melis Mislina Yasemin Aslıhan MelisaSalihaBuse Ceren FRANSA Amalric Fidon Garcia Gicquel CazauteSylves NdoyeSoldnerMartin Zongo Dascalu Stojilkovic SETLEROyunlarıTarragonaAkdeniz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24