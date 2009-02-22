Kadın vekiller pantolon giyeceği için çok mutlu

Kadın milletvekilleri, TBMM İçtüzüğü’nde yapılacak değişiklikle kendilerine getirilen pantolon serbestliğinden memnun.



CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Meclis İçtüzüğü’nden, öncelikli olarak, milletvekillerinin daha kolay ve daha fazla konuşma imkânına kavuşturulmasını beklediğini söyledi.



Mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulurken, kıyafet konusunda da kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması gerektiğini dile getiren Arıtman, "Erkekler pantolon giyebiliyorsa, kadınlar da giyebilmeli" dedi.



Pantolonun, çalışan kadınlar için uygun, rahat bir giyim tarzı ve özgürlük olduğunu anlatan Arıtman, kendisinin de pantolon giymeyi sevdiğini belirtti. Milletvekili olmadan önce genel olarak pantolon-ceket giydiğini ifade eden Arıtman, "İlk CHP grubuna pantolonla katılmıştım. Genel Kurula girerken de pantolon giydiğim için uyarıldım" diye konuştu.



‘Soğuk günlerde iyi oluyor’



MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, pantolonun, bir rahatlık ve aynı zamanda çeşitlilik olduğunu ifade etti.



Bal, etek giyme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti "iyi oldu" şeklinde dile getirdi.



"Hele hele soğuk günlerde pantolon çok daha iyi oluyor" diyen Bal, daha önce öğretim üyeliği sırasında ve Meclis dışında genellikle pantolon giydiğini belirtti. Bal, milletvekili seçildiğinde gardırobunda neredeyse hiç pantolonun bulunmadığını anlatarak, etekli döpiyes diktirmek zorunda kaldığını söyledi.



Bal, pantolonda da ölçü olması gerektiğini, milletvekillerinin de buna uyacağına inandığını ifade etti.



‘Özgürlükler açısından doğru değil’



DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, kimseye, ne giyeceğinin tarif edilmemesi gerektiğini belirterek, "İnsanlar, hele hele milletvekili olarak Meclise gelenler, nerede ne giyeceğini bilecek düzeydedir" dedi.



Bu konuda bir düzenleme yaparak, "onu giyme, bunu giy..." demenin, hak ve özgürlükler açısından doğru olmadığını vurgulayan Kışanak, pantolon giyme yasağının kaldırılmasını "çok demokratik ve olumlu" bulduğunu ifade etti. Kışanak, pantolon giymeyi çok sevdiğini dile getirerek, bu düzenlemenin kendisi için özgürlük olduğunu söyledi.

