Kadın vekilin montunu kokladılar

Yunan Parlamentosu'nda dün (23 Aralık) yapılan cumhurbaşkanı oylamalarında en çok konuşulan olay iki Yunan milletvekilinin, bir kadın vekilin paltosunu koklarken görüntülenmesi oldu. Paltosu koklanan Rahil Makri, “Adamlar salak“ yorumunda bulundu.

Yorgo Kırbaki'nin Hürriyet 'teki haberine göre, Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan Stavros Dimas en az 200 oyun gerektiği ikinci turda 168 oy aldı. 180 oyun gerektiği 29 Aralık’taki üçüncü ve son turda da cumhurbaşkanı seçilemezse Şubat ayı başında erken seçim yapılacak. 300 sandalyeli parlamentoda, üçüncü ve son turda aranan oy sayısı ise 180.

İlk tur oylaması yapılırken yaşanan bir olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Sol eğilimli bağımsız milletvekilleri Petros Tatsopulos ile Grigoris Psarianos’un, aşırı sağ eğilimli bağımsız milletvekili Rahil Makri’nin koltuğunda bıraktığı paltoyu alıp kokladığı görüldü. Ana muhalefetteki Sol Koalisyon’un (SYRİZA) yayın organı Avgi gazetesi bir süre öncesine kadar bu partinin milletvekilleri olan Tatsopulos ve Psarianos için, “Parlamentoda cinsel ayırım yaptılar. Adice davranış” diye yazdı.

'Adamlar salak'

"Böyle bir şey için IŞİD bile bizi yargılamazdı” esprisi yapan Tatsopulas ise olayı şöyle anlattı:

“Milletvekili Rahil Makri’nin paltosunu milletvekili Psarianos yanıma oturabilsin diye koltuktan almak istedim. Psarianos da önce kokladı sonra Rahil’e hangi parfümü kullandığını sordu. Hepsi bu”.

İki milletvekilinin paltosunu koklarken çekilmiş fotoğraflarını gören Makri ise “Adamlar salak. Ben de salaklarla uğraşmam” diye konuştu.

Bu arada dünkü oylamaya cezaevinde tutuklu bulunan Neo-Nazi Altın Şafak partisinin lideri Nikos Mihaliolakos ve altı milletvekili de savcılığın özel izniyle sıkı polis koruması eşliğinde parlamentoya getirilerek oy kullandı.