Kadın ve erkekler günde ne kadar sigara içiyor?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika'daki Hastalık Kontrol Merkezleri ve Kanada Halk Sağlığı Birliği, dünya üzerinde sigara kullanımı konusunda bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda kadınların giderek daha erken yaşta sigaraya başladıkları ortaya çıktı.

Lancet isimli bilim dersiginde yayınlanan verilerde, Buffalo Üniversitesi'nden Gary Giovino ve meslektaşları, tütüne bağlı sağlık sorunlarının en fazla görüldüğü yoksul veya gelişmekte olan 14 ülkedeki yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) araştırarak bu verileri Amerika ve İngiltere’deki verilerle karşılaştırdı.



Cumhuriyet gazetesinin bilim teknik ilavesinde yer alan araştırmaya göre, erkeklerin ortalama olarak kadınlara göre daha fazla sigara kullandığı saptandı (%48.6’ya karşı %11.3).

Mısır’da çok az sayıda kadın sigara içmekle birlikte (kadınların % 0.5’), Polonyalı kadınlar ortalama olarak günde 15.5 adet sigara içiyor. Oysa Hindistan ve Bangladeş’te hem kadın hem de erkeler dumansız tütünü ve bidi sigaralarını (temburni veya tendu yapraklarına sarılı tütün) tercih ediyor.

Bu çalışmanın ortaya çıkarttığı kaygı verici bir gerçek, kadınların giderek daha erken yaşta sigaraya başlamaları . Bu gidişatın devam etmesi durumunda kadınların da erkeklerle aynı yaşta sigaraya başlayacağı tahmin ediliyor.