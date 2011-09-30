-Kadın ve çocuklar için stad kapasitesi İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kadınlar ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girme projesi kapsamında kulüplerin bildirdikleri stat kapasitesi açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kulüplerin kadın ve çocuk futbolseverler için ayırdığı koltuk ve tribün bölümü şöyle: Kulüp Koltuk Sayısı Bölüm ----- ------------- ----- Beşiktaş 1.000-1.500 Yeni Açık/C-10-11-12 Bursaspor 1.238 Kadın ve Çocuk Tribünü P Blok İstanbul B. Belediyespor 1.025 Batı Tribünü 203 Blok Eskişehirspor 462 (Kasım 2011'de başlayacak) Fenerbahçe 531 Fenerium Üst Tribün Galatasaray 1.940 Doğu tribünü Blok 110 – 116 – 210 – 216 Gaziantepspor 3.375 2 Nolu Kuzey Kale Arkası Gençlerbirliği 2.278 Gençlik Parkı Kale Arkası E – F – G Blokları Ankaragücü 913 Maraton Tribünü A Blok Medical Park Antalyaspor 448 Kuzey kale arkası, Güney Kale arkası bayan ve çocuk bölümü Manisaspor 2.256 Tarzan (Maraton) Tribünü ve Kapalı Alt A Orduspor 500 Maraton tribünü E blok Samsunspor 1.498 Şehir tarafı ve belediye evleri tarafı kale arkaları aile tribünü Sivasspor 3.715 Kale Arkası Havuz Tribünü ve VIP A Tribünü Trabzonspor 3.000 Kapalı ve VIP Tribün Karabükspor (Kale arkası inşaatı nedeniyle Kasım 2011'de başlayacak) Kayserispor 500 Güney Cafe loca Mersin İdmanyurdu 320 Doğu Tribünü(Maraton) A Blok