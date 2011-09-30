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Spor

Kadın ve çocuklar için stad kapasitesi İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 20:57

-Kadın ve çocuklar için stad kapasitesi  İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), kadınlar ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girme projesi kapsamında kulüplerin bildirdikleri stat kapasitesi açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kulüplerin kadın ve çocuk futbolseverler için ayırdığı koltuk ve tribün bölümü şöyle:  Kulüp                         Koltuk Sayısı         Bölüm -----                         -------------         -----  Beşiktaş                      1.000-1.500           Yeni Açık/C-10-11-12 Bursaspor                     1.238                 Kadın ve Çocuk Tribünü P Blok İstanbul B. Belediyespor      1.025                 Batı Tribünü 203 Blok Eskişehirspor                   462                 (Kasım 2011'de başlayacak) Fenerbahçe                      531                 Fenerium Üst Tribün Galatasaray                   1.940                 Doğu tribünü Blok 110 – 116 – 210 – 216 Gaziantepspor                 3.375                 2 Nolu Kuzey Kale Arkası Gençlerbirliği                2.278                 Gençlik Parkı Kale Arkası E – F – G Blokları Ankaragücü                      913                 Maraton Tribünü A Blok Medical Park Antalyaspor        448                 Kuzey kale arkası, Güney Kale arkası bayan ve çocuk bölümü Manisaspor                    2.256                 Tarzan (Maraton) Tribünü ve Kapalı Alt A Orduspor                        500                 Maraton tribünü E blok Samsunspor                    1.498                 Şehir tarafı ve belediye evleri tarafı kale arkaları aile tribünü Sivasspor                     3.715                 Kale Arkası Havuz Tribünü ve VIP A Tribünü Trabzonspor                   3.000                 Kapalı ve VIP Tribün Karabükspor                                         (Kale arkası inşaatı nedeniyle Kasım 2011'de başlayacak) Kayserispor                     500                 Güney Cafe loca Mersin İdmanyurdu               320                 Doğu Tribünü(Maraton) A Blok

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