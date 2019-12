-KADIN VATMANLARA ''ACİL BUTONU''NDAN TACİZ BURSA (A.A) - 08.07.2010 - Gece gündüz demeden, binlerce insanın seyahat ettiği Bursaray'da mesleklerinin getirdiği bütün zorlukları başarıyla aşan 6 kadın vatman, en çok bazı erkek yolcuların sözlü tacizinden yakınıyor. Rayların üzerinde 8 yıldır yolcu taşıyan Aydanur Mutlu, Nihal Efe, Yasemin Aktay, Zeynep Balta, Yasemin Kaderoğlu ve Zeynep Özbaşaran, başarıyla yaptıkları işleri sırasında, hoş olmayan tavırlarla karşılaşabiliyor. Kadın vatmanlardan Aydanur Mutlu, tren kullanmanın ayrı bir keyfi olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi. Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ'de (BURULAŞ) 72 erkek vatmanla birlikte çalıştıklarını ve onların yaptığı her işin, hiçbir ayrım olmadan altından kalktıklarıhı ifade eden Mutlu, her sabah treni hatta çıkarmadan önce bütün kontrolleri tek tek kendilerinin yaptığını ve ekipmanları gözden geçirdiklerini belirtti. Mutlu, şunları kaydetti: ''Bizi görenler, kabinde oturup, sadece kol sayesinde treni kullandığımızı sanıyor. Oysa bu, işimizin sadece yüzde 30'unu oluşturuyor. Tren rayda arızalandığında onu istasyona kadar götürebilecek kontrolleri, tamirleri yapabiliyoruz. 6 vardiya olarak çalışıyoruz. Bu, mesleğimizin zor taraflarından biri. Erkek arkadaşlarımızdan hiçbir ayrım olmadan çalışıyoruz. Mesaiye sabah saat 05.00'te başladığımız da, gece saat 23.00'de tren kullandığımız da oluyor. Tren kullanmayı çok seviyorum. O koltuğa oturduğumda, 'İyi ki bu mesleği seçmişim' diyorum. Bir takım zorlukları var. Ama işinizi sevince bunları görmezden geliyorsunuz.'' -''ERKEK YOLCULARDAN TACİZ''- Vatman Nihal Efe de, tren kullanmaktan büyük keyif aldığını, yıllık izinlerinde, trenin çıkardığı sesi bile özlediğini söyledi. Mesai saatlerinde, bazı kişilerin farklı davranışlarıyla karşılaşabildiklerine değinen Efe, şöyle konuştu: ''Maalesef özellikle erkek yolcular bazen bizlere farklı yaklaşıyor. Özellikle sözlü tacizlerle çok karşılaşıyoruz. Kağıda 'Çıkışta buluşalım mı?, Sevgilim olur musun?' diye not yazıp kabine atanlar, acil konuşma butonuna basarak buluşma teklif edenler bile var. Bunlar da mesleğimizin zorluklarından.''