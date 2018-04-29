T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Kadın vagonu' önerisi İngiltere'de tartışma yarattı

İngiltere'de İşçi Partisi'nin kıdemli siyasetçilerinden Chris Williamson'un trenlerde kadınlara özel vagon önerisi tartışmalara yol açtı. Williamson artan tacizlere karşı bu öneriyi getirdiğini söylese de kadınlar bu adımın tacizi normalleştireceğini ve k

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de İşçi Partisi'nin kıdemli siyasetçilerinden Chris Williamson'un trenlerde kadınlara özel vagon önerisi tartışmalara yol açtı.

Kadınların tacizden korunması için bu öneriyi getirdiğini söyleyen Williamson, kendi partisinin üyeleri tarafından kadına karşı şiddeti normalleştirme ve ayrımcılığı savunmakla suçlandı. Birmingham Yardley Milletvekili Jess Philips, "Feminizmi Suudi Arabistan'dan öğrenmeye çalışıyorsan yanlış yoldasın" ifadelerini kullandı.

Parlamentodaki Eşitlik ve Kadın Komitesi üyesi olan Philips, Twitter'da "Kimin hangi vagonda seyahat edebileceğine karar vermek yerine tüm vagonları herkes için güvenli kılabilir miyiz" dedi ve ekledi:

"Kadınların hareketlerini kısıtlamak onları güvenli kılmaz, saldırıları normalleştirir. Sorunun kadınların oturma planları değil saldırganlar olduğu konusunda net olmalıyız."

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2015'te İşçi Partisi liderliği için yarışırken kadın vagonlarıyla ilgili kadın örgütlerinin fikrini dinlemek istediğini söylemiş, kadın örgütlerinden gelen yoğun eleştiriler üzerine bu fikri terk etmişti.

İngiltere'de yayınlanan i gazetesinin haberine göre Chris Williamson ise tacize uğrayan kadınların sayısındaki artış nedeniyle bu öneriyi getirdiğini söylüyor.

i gazetesi için bir makale kaleme alan İngiliz feminist yazar Laura Bates, "Saldırılar nedeniyle toplu taşımada kadın erkek ayrımına gitmek, saldırıların kaçınılmaz olduğunu ima etmektir. Tüm erkeklerin kadınlara saldırabileceği ve bundan korunmanın tek yolunun kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlamak olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Bates, makalesine şöyle devam etti:

"Kadınlara kaçmalarını ve saklanmalarını söylemek, sorumluluğun toplumdaki tacizcilerde değil kadında olduğunu söylemektir. Ayrıca kendi içinde de sorunları vardır: Karma vagonda giden bir kadın tacize uğradığında nasıl bir muameleyle karşılaşacak?

"Mekan ayrımına gitmek tüm erkeklerin özünde kontrol edilemez cinsel saldırganlar olduğu mesajını verir.

"Bunun çözüm olduğunu düşünenleri, saldırganlar kontrol altına alınana kadar erkeklere özel vagon uygulamasına geçmeyi düşünmeye davet ediyorum. Bu uygulamanın saçma olduğunu düşünüyorsanız, tacizcileri değil kadınları kısıtlayan bir uygulamanın nasıl başarılı olabileceğini sorgulamamız lazım."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PartisiChris WilliamsonWilliamsonKadınlarınBirmingham Yardley Milletvekili Jess PhilipsSuudi ArabistanParlamentodaki EşitlikKadın KomitesiPhilips TwitterSorununJeremy CorbynLaura BatesTümAyrıcaKarmaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24