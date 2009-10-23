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Yaşam

Kadın uçakta doğum yaptı

23 Ekim 2009 19:04

Uçağa binen hamile kadın 11 hafta erken doğum yaptı. Bebek va annenin sağlık durumu iyi.

Melazyalı bir kadın, iç hat seferi yapan AirAsia uçağının Kuala Lumpur havaalanına inmesinden birkaç dakika önce erken doğum yaptı.

AirAsia sözcüsü Naçatul Mokhtar, Melazyalı Liew Siaw Hsia adlı kadının, Penang'dan Kuching'e giden uçakta bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.

Nazatul, kadının doğum sancılarının tutması üzerine uçağın acil iniş için Kuala Lumpur havaalanına yöneldiğini, uçakta bulunan bir doktorun, doğum sırasında 31 yaşındaki kadına yardım ettiğini söyledi.

Sözcü, inişe geçen ve 600 metre yükseklikte bulunan uçakta dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Annenin 27 haftalık hamile olduğu ve 11 hafta erken doğum yaptığı belirtildi.




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