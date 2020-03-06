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Kadın tutuklu ve hükümlülere 8 Mart'ta açık görüş imkânı

06 Mart 2020 09:55

Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.

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