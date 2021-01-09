Kadın trafik polisleri, beyaz türban takabilecek

T24 ANKARA



Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilat personelinin giydiği resmi kıyafetlerle ilgili yaptığı düzenlemede, kadın trafik polislerine "beyaz başörtüsü" kullanma imkânı getirdi. Yönetmelik değişikliğiyle, genel hizmet ve çarşı-mahalle bekçisi olan kadın personelin ardından trafik birimlerinde çalışan kadın polislerden isteyenler beyaz başörtüsü ile görev yapabilecek.



Emniyet teşkilatı personelinin resmi kıyafetlerini düzenleyen kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yapılan düzenlemeyle, trafik birimlerinde görev yapan kadın polisler, başörtüsü görev yapabilecek. Trafikçi kadın polislerin başörtüsü beyaz olacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü geçen Nisan’da yaptığı son değişiklikle genel hizmet birimlerinde görev yapan ve lacivert üniforma giyen kadın polisler için "koyu lacivert", çarşı ve mahalle bekçisi olan kadın personel için "acı kahverengi" başörtüsü standardı getirmişti.



Kadın polislerden isteyenlerin görev sırasında üniforma ile birlikte kullandığı türban, teşkilat mevzuatında "başörtüsü" olarak tanımlanıyor.



Mevzuatta, kadın polislerin kullanabildiği türbanın tanımı şöyle: "Kumaş başörtüsü: Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır."