-Kadın tezgahtar çalıştırmayanların hesapları dondurulacak CİDDE (A.A) - 21.01.2012 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ülkede devrim niteliğinde attığı adım çerçevesinde kadın tezgahtar çalıştırmayan iş yerlerine yönelik hükümet baskıları her geçen gün artıyor. Bugün Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuru ile 4 Ocak tarihinde yürürlüğe giren yasaya uymayanlar için yeni bir uyarı geldi ve yasaya uymayan iş yerlerinin hesaplarının dondurulacağı ilan edildi. Kral Abdullah tarafından, işsizliği gidermek ve kadınların daha çok iş bulabilmeleri amacı ile kadın iç çamaşırı satan iş yerlerindeki erkek çalışanların yerlerine kadınların yerleştirilmesine yönelik bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasanın çıkartılmasının ardından ülke genelinde yüzde 75 oranında bu tip mağazalara kadınlar yerleştirilmişti.