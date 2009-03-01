Kadın teknolojiyi teknoloji kadını sevdi

Son yıllarda teknoloji ürünü satılan marketlerin rafları renklendi. Eskiden siyah ya da metalik renklerde gördüğümüz ürünlere, şimdi kırmızı, pembe, mor, yeşil ve lila başta olmak üzere hemen renkte rastlamak mümkün.



Cep telefonlarından bilgisayara MP3 çalardan mouse'lara kadar teknoloji raflarındaki bu renkliliği kadınlara borçluyuz aslında. Kadınların renkli dünyasını keşfeden teknoloji markaları, birbirinden alımlı, birbirinden renkli ürünler piyasaya sürüyor.



Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması'na göre 2004 yılında bilgisayar kullanan kadınların oranı yüzde 5,2 iken, 2005 yılında bu oran yüzde 5,77'ye çıktı. İnternet kullanım oranı ise aynı yıllarda yüzde 3,8'den yüzde 4,33'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı aynı araştırmaya dayanarak, bir işyerinde çalışan kadınlarımızın yüzde 50'ye yakın bir kesiminin bilgisayar ve internet kullandığını söyleyebiliriz. Kendini ev kadını olarak tanımlayan kadınlarımızın bilgisayar ve internet kullanım oranları ise yüzde 2,5'lar düzeyinde. Kendi işini yapan kadınlarımızın sadece yüzde 6'sı bilgisayar kullanıyor. Bu oran internet kullanımında daha da düşük: Yüzde 3,2. Ülkemizde internet kullanıcısı sayısının 2006 sonu itibarıyla 17 milyon düzeyine ulaşmış olduğu, aktif olarak sohbet programlarını kullanan tekil kişilerden yola çıkılarak hesaplanıyor. Bu 17 milyon kişinin yüzde 32'sini kadınlar oluşturuyor.



Datateknik Genel Müdürü Mehmet Yolcu, feminen ürünlerin son zamanlarda revaçta olduğunu belirtiyor. Yolcu, rengarenk ürünleri hem farklılaşma, hem de kadınlara hitap eden yönüyle pazarda ihtiyaç olarak görüyor. Beyaz ürünlerin çok fazla tutmadığını belirten Yolcu'ya göre, şimdiye kadar bizimle aynı renkteki ürünleri kullanan kadınlarda kullanıcı sayısı artmaya başlayınca yeni bir pazar oluşmuş oldu. Ürünün içeriği diğerleri ile aynı ama rengi değişince ilgi artıyor. Bundan dolayı gençlerin çok ilgi gösterdiği Exper'in Style serisinde pembe, kırmızı, mor gibi farklı renkler kullanılmış.



Bilişimdeki önemli marka ve üreticilerinin distribütörlüğünü yapan Mersa Sistem de renkli ürünler kervanına katılıyor. Yeni PC'ler renklenirken bayanlara yönelik üretilecek bilgisayarlar ın kasasının üzerinin Swarovski taşlarla döşenmesi bile düşünülüyor. Casio Exilim serisinin en son modeli dijital fotoğraf makinesi EX-Z150, geniş açılı lensi, bulanıklık önleme fonksiyonu gibi özelliklerinin yanı sıra gri, siyah, kırmızı, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle de ilgi görüyor.



Teknolojinin rengini değiştiren markalardan Logitech'in Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Uyar, bugüne kadar gri tonlarla erkeklere yönelik sunulan ürünlerin, teknolojinin kadın hayranları arttıkça renklerinin değişmeye başladığını söylüyor. "Önce cep telefonlarıyla başladı bu akım ve pembe, sarı gibi göz alıcı, canlı renklere boyandı ürünler. Biz de Logitech olarak bu değişikliğe ilgisiz kalmayıp LS serisi rengarenk fare ve hoparlörümüzü piyasaya sunduk." diyen Uyar, firmalar sadece renkte değil tasarımda da farklılaşmaya, eğlenceli ürünler üretmeye başladığını söylüyor.



Yaş aralığı ve cinsiyetin önemli etken olduğunu düşünen Multimedya Pazarlama Müdürü Şahabettin Toprakçı, "Kullanıcı profilinin büyük kısmını gençler oluşturuyor. Tabii bayan kullanıcıların da artışını göz ardı etmemek lazım. Stil oluşturma çok popüler hale geldi. Kullanıcılar kendi stillerini kullandıkları ürünlere de yansıtmak istiyor. Bu trendi yakalamak adına üreticiler de harekete geçip kullanıcı profiline göre üretim yapıyoruz" şeklinde konuşuyor.



Inter Türkiye Direktörü Ayşegül İldeniz, kullanıcı sayısını artıran her türlü yeniliğin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. "Kadın ve gençlerden oluşan kitleye yönelik ürünlerde ise performansın yanı sıra farklı renklerde, şık ve çekiciliği artırıcı yaklaşımlar artık daha fazla rastlanan bir durum. Intel'in geliştirdiği yenilikçi teknolojiler bu ürünlerde yoğun olarak tercih ediliyor." diyen İldeniz, bu durumun şıklığa ihtiyaç duyan kişileri bilgisayar ve internet kullanmaya sevk edeceğini belirtiyor. Ancak İldeniz'in bir de uyarısı var: Bu teknolojilerin insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştiriliyor ve kullanılıyor olması. Bu bağlamda, kadın ve gençlerin yanı sıra yaşamın canlı renklerine ihtiyaç duyan herkesin beklentilerine cevap verildiği için olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de yüzde 25 civarında olan internet kullanım oranını artıracak her türlü yaklaşımı teşvik edilmeli. Bunun pembe ya da gece mavisi bir laptop üretimi olması bu duruma ancak renk katar."