

T24 - Diyarbakır’da 5 yıl önce eşini kaybeden zihinsel engelli Emine B.’ye 24 yaşındaki İbrahim H.T tecavüz etti. Adli Tıp, "Kadın tecavüz anında bağırmadı, rızası var" raporu verdi. Tecavüz sanığı 2 yıllık tutukluluğun ardından bu rapora dayandırılarak tahliye edildi.



Ahmet Yukuş'un HaberTürk'te yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’ne bağlı Kavaklı Köyü Birgen Mezrası’nda yaşayan Emine B., 2007’de eşi Seyithan B.’yi kaybetti. Emine B. (40), tek göz odada zihinsel engelli olan 3 çocuğuyla yaşamaya başladı. 2009’da köyleri ziyaret eden dönemin Ergani İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, özürlü kadının ve çocukların yaşadığı ortamı görmesi üzerine aileye ev yardımı yapılmasını istedi. İnşaatı incelemeye giden Kaymakam Yıldırım’ın talimatıyla, genç kadın ve 3 çocuğu Ergani İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede Emine B’nin., 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.





'2 yıl tecavüz etti'

Kadın ve 3 çocuğu, korumaya alınıp, sığınma evine yerleştirildi. Yüzde 36 zekâ özürlü olan Emine B. ve 14 yaşındaki oğlu Mesut, olayla ilgili ifade verdi. Emine B., “2 yıldan bu yana komşumuz İbrahim H.T. (24), eve girip zorla benimle oluyordu. Korkudan bir şey yapamadım.



İstemediğimde ‘Seni ve çocuklarını öldürürüm’ diye tehdit etti. Ailesi zengindi. Çaresizlikten kimseye bir şey anlatamadım” dedi. Doğan kız çocuğundan alınan DNA örnekleriyle İbrahim H.T.’nin tecavüz ettiği saptandı ve zanlı tutuklandı.





17 yıl hapsi istendi



Hazırlanan iddianamede zanlı İbrahim H.T.’nin “Tehdit ederek alıkoymak” ve “Birden fazla cinsel saldırı” suçlamalarıyla 17 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, olayla ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel rapor istedi.



Adli Tıp Kurumu, tecavüze uğrayan Emine B.’nin yüzde 36 zekâ özürlü olduğunu tespit ederken, cinsel saldırıya uğradığında bağırmadığını gerekçe göstererek “Kendisini savunabilirdi, rıza var” diye rapor düzenledi. Hakkında 17 yıl hapis istenilen İbrahim H.T., mahkemenin tek kadın üyesi Hatice Polat’ın izinli olduğu gün yapılan duruşmada, 2 yıllık tutukluluğun ardından tahliye edildi.







